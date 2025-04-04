Clientomic (разработка главной страницы англоязычного сайта)

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Ищу веб-дизайнера для создания главной страницы англоязычного сайта по маркетинговым услугам для локального бизнеса.

Основные требования к дизайну:

- Современный минималистичный стиль

- Адаптивность под мобильные устройства

- Интуитивно понятная навигация

- Акцент на ключевых услугах и кейсах

- Интеграция корпоративных цветов и брендинга

На данном этапе нам нужен дизайн только главной страницы. После утверждения концепции возможно продолжение сотрудничества по остальным страницам сайта.

Нужно предоставить примерную стоимость и сроки выполнения такой работы.

Дизайн сайтов
22 дня назад
Валерия
 
39 лет
22 дня в сервисе
Была
19 дней назад
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Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров