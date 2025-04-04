Ищу веб-дизайнера для создания главной страницы англоязычного сайта по маркетинговым услугам для локального бизнеса.

Основные требования к дизайну:

- Современный минималистичный стиль

- Адаптивность под мобильные устройства

- Интуитивно понятная навигация

- Акцент на ключевых услугах и кейсах

- Интеграция корпоративных цветов и брендинга

На данном этапе нам нужен дизайн только главной страницы. После утверждения концепции возможно продолжение сотрудничества по остальным страницам сайта.

Нужно предоставить примерную стоимость и сроки выполнения такой работы.