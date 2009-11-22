Cоздание флеш шапки

Конкурс! Нужна картинка в шапку сайта (интернет-магазин) на тематику - приборы для даигностики автомобилей. На картинку должен присутствовать автомобиль (желательно не дорогой, а среднего класса) и не знаю как лучше изобразить его диагностику... Надеюсь на ваши идеи. Как я ...