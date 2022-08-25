Дизай главной страницы сайта для благотворительного фонда

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка96 просмотров

Приветствую, необходимо выполнить дизайн главной страницы сайта для благотворительного фонда. Сперва для главной страницы, если всё будет шикарно, то буем продолжать работать дальше над внутренними страницами этого же сайта, их всего 6, 1-главная и 5-внутренних. Плюс требуются мобильные адаптивы. Но есть одно но, весь проект должен быть закончен 31 сентября, включительно. То есть главную нужно сделать максимум за два дня.

3 года назад
nikakyl41
Куль 
39 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
$60
2 дня
Escrow
Никита отлично справился с поставленной задачей, всё было сделано оперативно, как нам и нужно) Также было много рекомендаций, к которым мы прислушались и в итоге вышел отличный результат, будем работать дальше!
Ника - отличный заказчик! Всегда на связи, прислушивается к советам ещё и оплата в срок, как же приятно работать с такими людьми!

Заявки фрилансеров

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад

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