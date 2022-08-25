Приветствую, необходимо выполнить дизайн главной страницы сайта для благотворительного фонда. Сперва для главной страницы, если всё будет шикарно, то буем продолжать работать дальше над внутренними страницами этого же сайта, их всего 6, 1-главная и 5-внутренних. Плюс требуются мобильные адаптивы. Но есть одно но, весь проект должен быть закончен 31 сентября, включительно. То есть главную нужно сделать максимум за два дня.