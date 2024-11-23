Требуется графический дизайнер для создания визуального контента для ютюб-канала, посвященного недвижимости. Необходимо минимальное знание английского языка. Портфолио обязательно.
Дизайн 2-й страницы сайта
Доброго времени
Необходимо к сайту grinvitch.com создать вторую страницу по направлению внутренней рекламы. Предпочтения:
1 тот же цвет, что на первой и оформление
2 кнопка "информация и консультация" - Вами разрабатывается
3 наполнение - лента предприятий по структуре (предоставлю исполнителю) и база документов типа договор, анкета, счёт
Жду указаний по ценн
Заявки фрилансеров
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