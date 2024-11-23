Дизайн 2-й страницы сайта

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Закрытнет заявок9 просмотров

Доброго времени

Необходимо к сайту grinvitch.com создать вторую страницу по направлению внутренней рекламы. Предпочтения:

1 тот же цвет, что на первой и оформление

2 кнопка "информация и консультация" - Вами разрабатывается

3 наполнение - лента предприятий по структуре (предоставлю исполнителю) и база документов типа договор, анкета, счёт

Жду указаний по ценн

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