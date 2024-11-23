Требуется помощь в устранении ошибки отображения логотипа на сайте WordPress. Проблема связана с сообщением 'При обрезке изображения произошла ошибка', а также с загрузкой изображений в новостной ленте. Возможные причины — ошибки на сервере после обновлений. Готовы обсудить бюджет при быстром решении проблемы.