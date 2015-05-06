Здравствуйте. На существующем сайте, требуется заменить шаблон. Набросок главной страницы приложил. 1. Размеры прописать табличкой,как здесь - babyb.com.ua/girls/product/bruki-zaujennye-s-poyasom-4913.html 2. Возможность обзора вещей с обеих сторон, при ...
Дизайн 2-х сайтов азартной тематики
Необходимо нарисовать дизайны двух сайтов азартной тематики. Можно даже сказать уникализировать существующий шаблон в двух вариантах. Так как ничего принципиально нового придумывать не нужно будет.
Бюджет 80 уе за два шаблона.
Заявки фрилансеров
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