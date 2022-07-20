Дизайн 2-x сайтов

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Завершен1 заявка115 просмотров

Дизайн 2-х сайтов

3 года назад
guest_16493001756902
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
37 минут назад
3 года назад
$900
10 дней
Спасибо большое за работу и оперативность! Дизайн 2-х сайтов были созданы на высшем уровне. Все комментарии были выполнены мгновенно и качественно. Быстрый фидбек и отдача от Артёма. Рекомендую!
Заказчик — супер! Спасибо за 2 классных проекта!

Заявки фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
37 минут назад
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов

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