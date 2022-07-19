Дизайн адаптива для проекта GTA5

Необхідно змінити дизайн категорії товарів на сайті, створеному на Drupal. Дизайн має бути адаптований для мобільних, планшетних та десктопних версій. Крім того, потрібно додати 3 нових товару. Важливо, щоб весь функціонал сайту залишався працюючим після внесення змін.