Дизайн адаптивного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок192 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо разработать дизайн сайта по продаже пластиковых окон.

Сайт будет адаптивный.

Прототип можно посмотреть здесь (дорабатывается): http://fr0n1a.axshare.com/

В ответах указывайте пожалуйста- срок, цену и ссылку на Ваше портфолио.

С уважением Владимир

11 лет назад
upmix
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка и дополнение дизайна сайта

    $100

    Выполнен редизайн сайта по аренде автомобилей класса luxe c водителем- auto-vip.ru требуется выполнить верстку кроссбраузерную. можно резину. движок- предлагайте. больше нацелен на wordpress. интересует в плане дальнейшей раскрутки. на данный ...

    WordPress
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт по ремонту квартир и офисов

    $100

    Требуется выполнить дизайн сайта по ремонту и строительству квартир в среднем ценовом сегменте с парой скриптов — один в шапке сайта. другой — на главной странице с «акциями. подробности буду указывать при личной переписке. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Логотип компании и макет сайта

    $250

    Добрый день. Есть логотип сайта нарисованный от руки. Необходимо нарисовать его в векторе. Есть шаблон сайта в блочном виде (sketch up), необходимо создать макет в photoshop. Буду рад найти человека который качественно выполнит работу. Буду ...

    Sketch
    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер

    Всем привет. Нужен толковый дизайнер которому будем давать проекты по созданию дизайна для сайтов. В письме прикрепить Ваше портфолио.

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта обуви

    Всем привет. Нужно разработать дизайн под макет (ну или под блоки) для сайта обуви. Макет находиться здесь - brassic.ru. Что бы хотелось: 1. логотип (на щите ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется сделать новогодний задник для сайта

    Новый задник должен сохранить стилистику и главную героиню текущего задника, но при этом иметь "зимний, новогодний" вид. Например девушку одеть в костюм т.н. американской снегурочки, вместо пузырей добавить снежинки и т.п. PSD исходник и текущие ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    Для WordPress нужен дизайн сайта. Что-то в таком стиле и похожей структурой http://livedemo00.template-help.com/drupal_47585/ Тематика - сладости. Нужен дизайн главной и внутренней страницы. Если делаете верстку - предлагайте.

    WordPress
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен веб дизайнер

    Что на данном этапе требуется: 1. Ваше портфолио 2. Опишите каким вы видите дизайн сервиса поставщика услуг (минимум графики, место под банеры не предусматривается,, ценим каждый свободный ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад