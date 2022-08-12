Ищу возможность для бесплатной практики в качестве Front-end разработчика. Имею базовые знания HTML и CSS, работал с Git, изучаю JavaScript. Готов учиться и развиваться в команде, чтобы улучшить свои навыки и получить опыт в реальных проектах.
Дизайн багатосторінкового сайту для промислової компанії
Добрий день. Треба зробити дизайн сайту для компанії, яка займається розробкою та випуском запчастин для техніки у транспортному машинобудуванні, шахтарській та нафтогазодобувничої галузях.
Треба зробити:
1. Аналітику цільової аудиторії;
2. Короткий бриф з користувачами нашого каналу-каталогу у Telegram з метою зробити сайт який був би їм довподоби;
3. Розробка та дизайн з нуля багатосторінкового сайту, який би був в одночас і багаторівневим зі складними категоріями каталогом на більш ніж 8000 видів товару з можливістю заказу, візиткою, та місцем де б потенційні клієнти могли б поспілкуватися з менеджерами та/або подивитися відгуки та запитати щось там.
4. Написати контент сайту як копірайтер ( звісно враховуючи поради та вказівки від SMM та CEO спеціалістів нашої компанї)
5. Зробити адаптивні версії для 10 найпоширеніших розмірів екранів.
6. Треба буде підготувати презентацію вашого дизайну для керівників компанїї с аргументацією.
Дизайн має буди сучасним але не виходити за рамки ділового бізнес-стилю; треба, щоб готовий продукт мав однакову стилістику з нашими соц. мережами та Телеграм-групою.
ОБОВ‘ЯЗКОВО!! Мати хоча б деякі знання у залізотранспортному, гірничному та нафтогазодовубничному машинобудуванні.
Також треба добре знати англійську та українську, адже контент треба буде дублювати обидвома мовами.
СТРОКИ ДУЖЕ МАЛЕНЬКІ: до 12.08.22
Ті, хто захоче топомгти, будь ласка вказуйте бюджет.
Заявки фрилансеров
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