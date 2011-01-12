Дизайн баннерообменной сети

Необходимо сделать дизайн и верстку главной страницы сайта баннерообменной сети. Карту сайта можно посмотреть здесь: http://www.mindmeister.com/ru/75937964/prokmv-ru

Лейт-мотив:

Баннерообменная сеть - это довольно динамичное "предприятие", требующее повышенного уровня надежности системы. Этим я хочу сказать, что у дизайна две задачи показать надежность и динамику(скорость) сайта.

Что должно присутствовать на главной странице:

1. Логотип и его подпись "ProKMV - баннерообменная сеть" - в исключительно текстовом виде

2. Меню "Баннеры | Площадки | Аукцион | Статистика | Профиль"

3. Блок с описанием преимуществ системы - прямоугольной формы, содержит 6 вкладок, но с расчетом расширения до 8 вкладок, при нажатии на вкладку будет показан текст на фоне фотография.

4. Вход и Регистрацию делаем в одном блоке c ajax-переключалкой.

5. Статистика - это блок прямоуголной формы содержащий Google Chart со статистикой по показам всей системы

6. Блок "Последние зарегистрированные баннеры и площадки" опять же по умолчанию видно последние баннеры (только не в их графическом виде, а описание баннера 70-130 символов) и ajax-переключалка на вид последних площадок.

7. Меню быстрых операций - "Добавить баннер", "Добавить площадку", "Моя статистика"

8. Нижнее меню: располагается в самом подвале, содержит разделы помощи (все есть на карте по вышеприведенной ссылке) ну и собственно копирайт сайта.

Пожелания:

1. Цветовая гамма будущего сайта содержит до 3 цветов

2. Верстка выполненного проекта должна содержать только div и li

3. При реализации верстки сам функционал ajax-переключалок делать не требуется.

4. Чем легче будет дышать при взгляде на сайт, тем лучше

5. Углы блоков закругленные, плашки содержат градиент

Предпочтение будет отдано пользователям со свежими мыслями (в плане дизайна), которые конечно же может увидеть только "незамыленный" глаз.

Стучаться ни куда не буду, но по портфолио пробегусь всех заявивших о себе, в качестве исполнителей.

Минимальная цена не будет рассматриваться, как решающий фактор.