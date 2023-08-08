Дизайн базы знаний Битрикс24 и инфографика

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Требуется дизайнер для создания корпоративного дизайна и инфографики для базы знаний в Битрикс24. Объем работы включает 1 страницу с 7 разделами и 23 темами. Необходима возможность оформления договора и NDA, работа с самозанятым или ИП. Срок сдачи - до 28.05. Бюджет - до 10.000.

Создание инфографики
14 часов назад
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Заявки фрилансеров

Иван
 
17 лет
2 дня в сервисе
Был
5 часов назад
14 часов назад