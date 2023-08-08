Дизайн базы знаний Битрикс24 и инфографика

Требуется дизайнер для создания корпоративного дизайна и инфографики для базы знаний в Битрикс24. Объем работы включает 1 страницу с 7 разделами и 23 темами. Необходима возможность оформления договора и NDA, работа с самозанятым или ИП. Срок сдачи - до 28.05. Бюджет - до 10.000.