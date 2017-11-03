Добрый день, требуется сделать дизайн сайта. Тематика - сайт портфолио веб разработчика. Без предоплаты, возможно поэтапная. Детали опишу исполнителю
Дизайн блока на странице ИМ
Уважаемые дизайнеры,
требуется создать простой блок для акционной страницы в существующем интернет-магазине. Шапка и футер, соответственно, уже имеются.
Что нужно нарисовать (на выходе нужен psd, готовый к верстке), мокап от руки: http://prntscr.com/h66ga7 :
1. Под шапкой сначала должен идти баннер по ширине контента и с небольшой высотой (около 100 точек), чтобы на странице было видно максимальное кол-во товаров ниже. На баннере в верхней части "Всемирный день шоппинга", в фоне (преимущественно в средней и нижней части) симпатичный коллаж со скидками "%", цветовая гамма сайта - белый фон, синий и серый цвета.
2. Под баннером идут блоки для каждой категории, внутри блока в левой части (примерно 1/4 по ширине) изображение с типовыми товарами категории и на нем в верхней части наименование категории (может быть 1-2 строки), в правой части (примерно 3/4 по ширине) карусель с товарами со стрелками влево и вправо (прокрутка карусели товаров). Сделать практически точно как здесь: http://prntscr.com/h66hni , отличия: вверху каждого товара его название, ниже изображение, ниже старая перечеркнутая цена, ниже Акционная цена, ниже кнопка Купить. Смотрите "мокап от руки".
Просьба в предложении давать адекватную цену и срок.
Также, есть необходимость сверстать блок пункта 2, но не обязательно.
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