Требуется дизайнер для создания одного блока сайта, включающего в себя фото человека, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, оформленное в определенной стилистике. Также необходимо выполнить верстку этого блока на платформе Tilda. Пожалуйста, обратите внимание на требования к дизайну и функциональности блока.