Дизайн блока сайта с версткой на Tilda

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт2 заявки8 просмотров

Требуется дизайнер для создания одного блока сайта, включающего в себя фото человека, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, оформленное в определенной стилистике. Также необходимо выполнить верстку этого блока на платформе Tilda. Пожалуйста, обратите внимание на требования к дизайну и функциональности блока.

TildaДизайн сайтов
12 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
11 часов назад
Лариса
 
43 года
3 года в сервисе
Была
4 часа назад
3 отзыва
12 часов назад