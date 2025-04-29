Ищется дизайнер для перевода файлов .oft в редактируемый формат для работы в Figma или другой программе. Опыт и умение работать быстро обязательны. Дедлайн выполнения — 1–3 дня. Возможна регулярная работа по созданию визуалов (до 5 шт в неделю). Задача включает подготовку шаблонов для SMM-отдела и выяснение формата для Linkedin.
Дизайн блока сайта с версткой на Tilda
Требуется дизайнер для создания одного блока сайта, включающего в себя фото человека, сгенерированное с помощью искусственного интеллекта, оформленное в определенной стилистике. Также необходимо выполнить верстку этого блока на платформе Tilda. Пожалуйста, обратите внимание на требования к дизайну и функциональности блока.
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