Дизайн будущего веб сервиса

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки38 просмотров

Хочется дизайн будущего веб сервиса. В будущем рассматриваю на долгое сотрудничество.
Идея:
Сайт посвящен (только на старте!) языку программированию Ruby для комьюнити разработчиков.
1) На старте:
На сайте можно решать тесты(с вариантами ответов) для подготовки к собеседованиям. Допустим, пусть будет тир 1, тир 2, тир 3 вопросы(в дальнейшем обязательно будет добавляться больше категорий и меняться название).
2) Появляется авторизация, личный кабинет пользователя, уровни и xp за верные результаты и так далее.

Пока что хочется увидеть хотя бы 1) и может концепцию 2). В дальнейшем проект должен перерасти в большее чем просто решалка тестов. Дизайн хочется минималистичный, по всем канонам современного общества, но и супер эксклюзив на старте не прошу. Упор больше в дальнейшее сотрудничество.

Название: RubyNation

Дизайн сайтов
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