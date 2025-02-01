Хочется дизайн будущего веб сервиса. В будущем рассматриваю на долгое сотрудничество.

Идея:

Сайт посвящен (только на старте!) языку программированию Ruby для комьюнити разработчиков.

1) На старте:

На сайте можно решать тесты(с вариантами ответов) для подготовки к собеседованиям. Допустим, пусть будет тир 1, тир 2, тир 3 вопросы(в дальнейшем обязательно будет добавляться больше категорий и меняться название).

2) Появляется авторизация, личный кабинет пользователя, уровни и xp за верные результаты и так далее.



Пока что хочется увидеть хотя бы 1) и может концепцию 2). В дальнейшем проект должен перерасти в большее чем просто решалка тестов. Дизайн хочется минималистичный, по всем канонам современного общества, но и супер эксклюзив на старте не прошу. Упор больше в дальнейшее сотрудничество.



Название: RubyNation