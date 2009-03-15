Дизайн для автопортала

$1000
Дизайн сайтовЗавершен85 заявок805 просмотров
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Добрый день. Нужно разработать дизайн для автопортала, который по структуре и функционалу похож на auto.ru

Оставляйте свои предложения,в них указывайте,что нового вы можете привнести в такую затасканную отрасль как автопорталы. Все предложения скрыты.

15 лет назад
astlab
Астлаб 
55 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
del_liero
Валерия 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов
15 лет назад
$500
5 дней
Валерия,спасибо за разработку дизайна! Все очень качественно,по срокам даже раньше назначенного. Отличная работа, стоит своих денег. Был рад сотрудничать, надеюсь обращусь не один раз. Рекоммендую всем работодателям, которые ищут ответственного исполнителя и отличную работу.
+++ Довольна сотрудничеством! Побольше фрилансу таких понятливых заказчиков.
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