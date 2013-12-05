Дизайн для базы отдыха

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка100 просмотров

База отдыха "Пляжный поселок". Нужно сделать главную страницу, по прикрепленному макету. Цветовая гамма - из логотипа (есть в макете).

11 лет назад
ivandamari
Марина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Dezimona
Ника 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
49 отзывов
11 лет назад
$250
5 дней
Спасибо за оперативность и адекватность в общении.
Ясная постановка задачи, оплата без задержек, доброжелательное общение. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Dezimona
Ника 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
49 отзывов
11 лет назад

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