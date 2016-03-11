Дизайн для блога

Привет друзья.Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, интерфейс блога,главной страницы и внутренней, а также мобильной версии.Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ подготовленоготово, покажу уже выбранному исполнителю в личку, за хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе.Коротко о задаче:Блог о здоровье, но будут и статьи на другие темы: кулинария, ремонт и строительство, финансы.

Футер отсутствует, в шапке кроме лого, и изображение семьи и дома, примерно, как здесь http://tri-z.info, по интерфейсу http://zametkibloggera.ru. Жду ваших предложений. Спасибо!