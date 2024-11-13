Дизайн для блога (главная + внутренняя + адаптив)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка1 просмотр

Всем привет. Нужен дизайн для блога:

  • главная страница

  • внутренняя (вывод полной новости)

  • адаптив к мобильным устройствам

Можно полностью сделать по референсу (можно изменять цвета), это просто обычный блог.

https://disk.yandex.ru/i/nMv23tn-MhxTpw

https://disk.yandex.ru/i/C-fIqsKYPX61oQ

Адаптивный дизайнДизайн сайтов
6 месяцев назад
LegbI4
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