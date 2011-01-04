Дизайн для cоциальной cети

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки347 просмотров

На старте разработки социальной сети, требуется дизайн нескольких основных функциональных страниц. По итогам подсчета, это всего 2-3 страницы дизайна целиком + страниц 15-20 "сердцевин", т.е. каких-то деталей функционала в центре страницы с уже готовым дизайном. Примерный функционал соц.сети на сегодняшний момент таков:

- Регистрация пользователя

- Личные данные

- Личные фото

- Фотоальбомы

- Сообщения

- Группы

- Оценки фотографий

- Рейтинг пользователей

- Блоги

- Загрузка и прослушивание аудио

- Поиск людей

От исполнителя потребуется: добросовестность, портфолио, возможность время-от-времешного сотрудничества в течение ближайших нескольких месяцев с целью доработки/развития ресурса.

14 лет назад
gumbert
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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