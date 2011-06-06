Дизайн для детской киностудии

Киностудия детских и юношеских фильмов (г. Киев) запускает новый юмористический сериал. На данном этапе готов пилотный выпуск, разрабатывается сайт проекта. Необходима разработка нескольких материалов:

- фон сайта (промо нового выпуска, образец - www.kinopoisk.ru)

- презентационная брошюра

- обложка DVD-диска

- загрузочное меню DVD-диска

- визитка руководителя проекта и фирменный бланк

В наличии имеются исходники с дизайном сайта, пилотный выпуск в HD, при необходимости можно провести дополнительную фотосъемку главного героя.

Дизайнерам, создавшим качественный и креативный продукт будут предоставляться постоянные заказы (к уже перечисленным добавится разработка дизайна для лайт-боксов, перетяжек, билл-бордов + сувенирка), поэтому настроенным на долгосрочное сотрудничество надо будет этим проектом жить!