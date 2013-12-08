Дизайн для геопортала и мобильного приложения

Требуется разработать адаптированный дизайн для сайта-геопортала и для мобильных приложений, работающих с этим сайтом (под смартфоны и планшеты). Подробности расскажу в личных сообщениях. Обязательно оставляйте портфолио в заявке. Кандидатуры без портфолио и отзывов рассматриваться не будут.

Дизайнер должен быть пунктуальным и ответственным, так как работать с ним мы планируем долго в рамках этого проекта. В дальнейшем будут постоянные заказы, например фирменный стиль и дизайн отдельных компонентов проекта.