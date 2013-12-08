Дизайн для геопортала и мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт21 заявка166 просмотров

Требуется разработать адаптированный дизайн для сайта-геопортала и для мобильных приложений, работающих с этим сайтом (под смартфоны и планшеты). Подробности расскажу в личных сообщениях. Обязательно оставляйте портфолио в заявке. Кандидатуры без портфолио и отзывов рассматриваться не будут.

Дизайнер должен быть пунктуальным и ответственным, так как работать с ним мы планируем долго в рамках этого проекта. В дальнейшем будут постоянные заказы, например фирменный стиль и дизайн отдельных компонентов проекта.

11 лет назад
melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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