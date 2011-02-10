Дизайн для главной страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок308 просмотров

Необходимо сделать дизайн главной страницы сайта. Предположительное длительное сотрудничество. Соглашение о работе только после просмотра набросков дизайна.

14 лет назад
Ent-ch
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ValaR4ik
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Творческий подход, креативное мышление, хорошая реализация. Рад сотрудничеству.
Приятно было работать. Владимир знает чего хочет, и четко описывает свои желания, что в свою очередь облегчает работу исполнителю. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ValaR4ik
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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