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Дизайн для H-script
Всем привет!
Нужна помощь с дизайном сайта.
Скрипт Cms: H-script
Шаблонизатор: Smarty
Есть много не решенных дизайн вопросов на данном проекте!
1. Нужно добавить анимацию на шапку сайта! Шапка есть в готовом виде. Нужно накинуть какой нибудь прикольный эффект при наведении и перемещении курсора по шапке! (шапка на 1600px, можно сделать чтобы она двигалась в противоположную от курсора сторону, плюс добавить двигающийся предмет в тематику с шапкой) ну или Ваши варианты!
2. Анимированное меню сайта. Готовое меню стандартно (кто знаком с H-script тот видел) Шаблонизатор Smarty. Нужно сделать меню с эффектом в расцветку сайта! Помощь в верстке. Прикрутить это меню.
3. Баннеры
4. Нужно нарисовать картинки. В виде монет. С анимацией при наведении.
Если вы можете помочь хотя бы по одному из пунктов, пишите... Жду Ваших предложений (просьба указывать цены за выполнение и что конкретно вы можете сделать)
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