Дизайн для H-script

Всем привет!

Нужна помощь с дизайном сайта.

Скрипт Cms: H-script

Шаблонизатор: Smarty

Есть много не решенных дизайн вопросов на данном проекте!

1. Нужно добавить анимацию на шапку сайта! Шапка есть в готовом виде. Нужно накинуть какой нибудь прикольный эффект при наведении и перемещении курсора по шапке! (шапка на 1600px, можно сделать чтобы она двигалась в противоположную от курсора сторону, плюс добавить двигающийся предмет в тематику с шапкой) ну или Ваши варианты!

2. Анимированное меню сайта. Готовое меню стандартно (кто знаком с H-script тот видел) Шаблонизатор Smarty. Нужно сделать меню с эффектом в расцветку сайта! Помощь в верстке. Прикрутить это меню.

3. Баннеры

4. Нужно нарисовать картинки. В виде монет. С анимацией при наведении.

Если вы можете помочь хотя бы по одному из пунктов, пишите... Жду Ваших предложений (просьба указывать цены за выполнение и что конкретно вы можете сделать)