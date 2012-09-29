Дизайн для инет-магазина светового оборудования

Я очень доволен работой Регины. Сначала я был впечатлён портфолио, в котором каждая работа сразу давала понимание того, что вы находитесь, например, на медицинском сайте, или на сайте ночного клуба. Ну и потом, когда мы уже начали работать, Регина сразу поняла, что нужно делать. И исполнение мне понравилось. Рекомендую!