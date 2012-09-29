Нужен уникальный и не шаблонный дизайн для свадебного сайта (свадебные платья) для Wordpress, (исполнитель так же сам может интегрировать его в WP) цену и сроки указывайте с пометкой - дизайн или ...
Дизайн для инет-магазина светового оборудования
Требуется дизайн для небольшого интернет-магазина светового оборудования.
Спрашивайте, расскажу подробности лично.
Предлагайте сумму, возможен торг.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
разработать сайтДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $120
Требуется создать дизайн сайта "Военный билет". На сайте будет информация: -Получение военного билета, помощь призывникам, ответы на вопросы.... и т.д. -Меню сайта: Главная, Услуги, FAQ, Полезно знать, Контакты ...Завершен13 лет назад
Требуется разработать красивую иллюстрированную подложку под форму авторизации сайта. Картинка должна быть отрисованной (не фото, не коллаж) в векторном редакторе, достаточной яркой, детализированной. Будет заказ на две такие картинки.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую всех! Нужен редизайн "шапки" автомобильного сайта http://autotuni.ru Разработка нового логотипа, мини-логотипа (200x200), аватарки для Vkontakte (200x600) Шапка сайта должна включать в себя меню, форму для поиска по ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют. Дизайн требуется стандартный в три колонки. На сайте будет нетривиальная таблица тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей) - ...Завершен13 лет назад
- $650
Здравствуйте, фрилансеры! Сейчас в разработке очень перспективный проект. Программист найден. Необходим дизайнер. Работа должна быть качественно выполнена. Краткое описание дизайна: 1. Дизайн для сайта визитки 2. ...Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо сделать дизайн сайта, отрисовать несколько страниц (1я, типовая) и элементов (авторизация, регистрация и т.д.). Пример того, что надо сделать в прикрепленных файлах. Подробности в скайпе. Оплата: 30% по утверждению макета, остаток ...Закрыт13 лет назад
- $5
мамасик.рф/list-cats/, левое меню, размешение категорий на странице, путь где находишся, категории по 3 или 5 по горизантале, картинка и название категории. И вариант страницы с белым фоном.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
10-13 вкладок (небольшие), с готовым дизайном, ничего придумывать не надо. на примере одной формы с учетом техтребований надо отрисовать остальные формы.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад