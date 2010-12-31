Дизайн для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок322 просмотра

Требуется нарисовать дизайн интернет-магазина.

От Вас на выходе макет главной страницы, страницы каталога, страницы товара.

В портфолио должен быть хотя бы один магазин.

14 лет назад
faedrus
42 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

leopoldushka
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Качество работы понравилось, продолжим сотрудничество!
Отличный заказчик. Четко поставил задачу, предоставил ТЗ. Очень приятно работать. Удачи Вам и успехов в работе и в Новом году!

Заявки фрилансеров

leopoldushka
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать эскиз сайта до идеального

    Дизайн сайта диджея. Есть макет который требуется доработать. Условия исполнения. 1. Без аванса. 2. Возможность приема исполнителем Яндекс.Денег. 3. Грамотный русский язык и аккуратность.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется качественный редизайн сайта.

    Требуется качественный редизайн сайта с сохранением всего имеющегося меню + добавление блока "погода и курс валют". www.paris-cab.com А также заливка нового меню на хостинг. При заявке укажите стоимость, сроки. Наличие ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Простой дизайн для 3-х страниц сайта.

    Требуется нарисовать простой, легкий дизайн для отображения 3-5 страниц сайта, в основном страницы для регистрации и редактирования материалов. (подбор цветов, удобно разместить, оставить имеющиеся пункты ) ничего особо сложного. Примеры страниц над ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $150

    Сделать нормальный дизайн для сайта www.sdelajstavku.ru . Изменение расположения блоков возможно лишь незначительное. Переверстка сайта минимальна, желательно изменение лишь цветов, картинок и фоновых картинок. Из крупных изменений: 1. Перенос голосования в правую ...

    JavaScript
    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Освежить дизайн главной страницы

    Требуется освежить дизайн главной страницы сайта приятными креативными мелочами. Разработка нового дизайна и переработка старого не нужны. Как вариант, необходимы цветовые растяжки по бокам главной страницы для широкоформатных мониторов, расширение верхеней полосы шапки для ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Обновить дизайн/оптимизировать/облегчить

    Добрый день, есть сайт на wordpress (www.imexp.ru), необходимо: 1. Оптимизировать с целью увеличения скорости загрузки страниц. 2. Обновить внешний вид/дизайн с упором на юзабилити. 3. Оптимизировать для ...

    WordPress
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется сделать дизайн главной страницы сайта chemodan.com.ua ТЗ прикрепено. Логотипы, тексты высылаются исполнителю, а дополнительные пояснения к тех заданию по скайпу. Skype: oleksandr-omelchenko Обязательно пишем стоимость и ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется сделать дизайн главной страницы сайта gulfstream.ua ТЗ прикрепено. Логотипы, тексты высылаются исполнителю, а дополнительные пояснения к тех заданию по скайпу. Skype: oleksandr-omelchenko Обязательно пишем стоимость ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад