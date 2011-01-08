Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн для сайта на LiveStreet CMS ( http://livestreet.ru/ ). Тематика сайта - белорусское метал-сообщество. Соответственно дизайн должен быть исполнен в темных тонах. Цвета: черный, белый и красный. "Металичная" ...
Дизайн для интернет-магазина.
Необходимо сделать дизайн для сайта.
Интересует: Красивый, юзабилити дизайн. Подробности при переписке. В предложениях указывайте стоимость, сроки, портфолио или конкретные работы.
Нужно только дизайн без верстки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт14 лет назад
Делается сайт на движке SocialEngine. Тематика: автомобильная. Нужно разработать дизайн главной страницы + внутренняя страница. Поскольку у SocialEngine нельзя сделать внутренние страницы любого вида, то за основу надо будет взять дизайн внутренней страницы от базового ...Закрыт14 лет назад
- $50
Есть шаблон ТМ (24127) надо переделать для DrupalДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $150
Требуется сделать сайт используя готовый шаблон templatemonsters.ru (http://osc4.template-help.com/wt_29532/index.html) и движок insales.ruДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Надо сделать и сверстать шаблон для VамShopДизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать дизайн для этого проекта.Такой что б душа радовалась http://parfumtop.ruДизайн сайтов40 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется дизайн для инет магазина на WebAsyst + сверстать его и установить на хостинг. Писать с конкретными ценами. Тематика инет магазина - брендовые товары - одежда, аксессуары. Магазин начинающий, просьба фрилансеров с ценами выше среднего ...Завершен14 лет назад
- $50
НУжно создать дизайн сайта для софт портала. уровень и аналог дизайна примерно такой: http://intlife.ru/usability/usability_28.html портал будет на движке ДЛЕ представляет из себя обзор "Софта" на рынке с картинками\ описанием + сылкой на ...Завершен14 лет назад
Нужно разработать шаблон для Prestashop. Тематика - покер наборы, фишки, аксессуарыЗавершен14 лет назад
- $150
Необходимо создать дизайн сайта.Завершен14 лет назад