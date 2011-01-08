Дизайн для интернет-магазина.

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Закрыт38 заявок654 просмотра

Необходимо сделать дизайн для сайта.

Интересует: Красивый, юзабилити дизайн. Подробности при переписке. В предложениях указывайте стоимость, сроки, портфолио или конкретные работы.

Нужно только дизайн без верстки.

13 лет назад
RedApple
Юрьевич 
54 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$160
6 дней

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад