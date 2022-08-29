Дизайн для интернет магазина для продажи автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка114 просмотров

Добрый день! необходимо разработать макеты для будущего интернет магазина для продажи автозапчастей на английском языке.  У вас в портфолию что-то есть похожее https://st.weblancer.net/download/4836667_935xp.png

Разделы сайта стандартные

Главная страница

Логотип сайты, верхний футер с корзиной и личным кабинетом. Строка поиска по номеру детали, бургер с дроплистом с категориями товара, банер, нижний футер

Категории товара

Список категорий товара

Карточка товара

Страница с изображением товара, его писанием кнопкой купить

Личный кабинет

Страница личного кабинета пользователя с вкладками: личные данные, гараж, адрес доставки, история заказов

Корзина

Страница с добавленным товаром в корзину

Статические страницы

О компании, условия доставки, условия оплаты

Пример типичный интернет магазинов автозапчастей

https://www.amayama.com/ru/genuine-catalogs

https://auto-parts.com.au/

https://www.onlineautoparts.com.au/

https://www.australianonlinecarparts.com.au/

3 года назад
guest_16618637045496
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад

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