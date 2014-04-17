Дизайн для интернет магазина подарков

$500
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок88 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, Илья! Требуется разработать дизайн для интернет магазина подарков. Все подробности по переписке.

10 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Нарисовать сайт

    Мне нужно несколько вариантов логотипа и надписи "То что доктор прописал!" И картинки также отдельно с прозрачным фоном в формате PNG Либо я вставлю картинки и логотип в этот шаблон http://www.gt3themes.com/wordpress-themes/mavericks/ Либо применю полностью ваш уникальный дизайн, если ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    Дизайн шапки сайта. Уважаемые господа. Есть сайт http://oc.jhfree.net/ Понятно, что дизайн никакой, убожество, соглашусь. С точки зрения владельца сайта, то, что после меню более-менее пойдёт, а до меню никуда не годиться. Функционально всё есть, но не гармонично. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Птицефабрика

    Необходимо придумать и нарисовать дизайн сайта визитки небольшой птицефермы. Которая специализируется на экологически чистых домашних яйцах(на этом сделать акцент).

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка макета главной страницы

    $50

    Добрый день! Есть макет сайта в PSD уже утвержден, но необходимы сделать правки. Необходимо доработать дизайн сайта. Вся концепция утверждена. Исполнителю вышлю весь материал, который необходим + вышлю скрины схема (от руки нарисована схема что и как ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать в шапке сайта полоску с текстом

    Надо добавить полоску с текстом в шапку страницы. Сама страница во вложении. Текст для полоски "Доставка от 3000 р. - бесплатна! Закажите сегодня до 16.00 - получите заказ 27 марта. Подробнее". Полоска должна гармонично смотреться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    $50

    Необходим дизайн главной страницы сайта, тема газоанализаторы. Есть лендинг (http://nbk-garant.ru) и старый дизайн сайта, которые можно взять за основу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад