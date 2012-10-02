Дизайн для инвест фонда

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок190 просмотров

Здравствуйте, нужен дизайн инвест.фонда с елементами флеш.

Дизайн должен быть уникальным, не копирован, графически красиво, но не тяжелый.

Инвест будет в стили РПГ, за выполнение заданий % будет больше.

Подробности в скайп mega-invest.biz

Бюджет до 250 USD.

13 лет назад
PacheCa
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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