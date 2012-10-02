Нужно два простых дизайна для двух сайтов. http://arendama.ru/ и для http://krasimnegabarit.ucoz.ru/ Дизайн на таком уровне http://autogrander.ru/
Дизайн для инвест фонда
Здравствуйте, нужен дизайн инвест.фонда с елементами флеш.
Дизайн должен быть уникальным, не копирован, графически красиво, но не тяжелый.
Инвест будет в стили РПГ, за выполнение заданий % будет больше.
Подробности в скайп mega-invest.biz
Бюджет до 250 USD.
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