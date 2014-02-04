Дизайн для корпоративного портала

Коллеги, доброго дня.

Спешу предложить вам интересный проект для хорошего заказчика, нужно создать дизайн для 1С корпоративный портал.

Нужно оформить следующие модули:

Экран авторизации пользователя

Модуль дней рождений

Модуль Зарплатных квитков

Модуль сообщений сотрудникам

Справочник компании

Календарь с планировщиком для каждого сотрудника с доступом. Права, настройка прав.

Доска почета

Личный кабинет

Сроки сжатые.

Все в строгом, серьезном стиле. Можно (и нужно) придерживаться 1с шаблона где все достаточно размеренно и хорошо. Нужно внести индивидуальности.

1 этап работы - создание главной страницы. Подробности ТЗ и прочие важные вещи в личке.

Спасибо.