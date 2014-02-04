Дизайн для корпоративного портала

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок193 просмотра

Коллеги, доброго дня.

Спешу предложить вам интересный проект для хорошего заказчика, нужно создать дизайн для 1С корпоративный портал.

Нужно оформить следующие модули:

Экран авторизации пользователя

Модуль дней рождений

Модуль Зарплатных квитков

Модуль сообщений сотрудникам

Справочник компании

Календарь с планировщиком для каждого сотрудника с доступом. Права, настройка прав.

Доска почета

Личный кабинет

Сроки сжатые.

Все в строгом, серьезном стиле. Можно (и нужно) придерживаться 1с шаблона где все достаточно размеренно и хорошо. Нужно внести индивидуальности.

1 этап работы - создание главной страницы. Подробности ТЗ и прочие важные вещи в личке.

Спасибо.

11 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад
$250
5 дней
Быстро, оперативно, хорошо.
Заказчик отличный, всегда на связи. Предоставил хорошее тз. Отвечал оперативно. Оплата своевременная. Интересный проект. Советую как надёжного и ответственного.

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • PDA версия для сайта (UCOZ)

    "PDA версия для сайта (UCOZ)" Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе. zismo.biz/forum

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется Web Дизайнер в Красноярске

    $1100

    Компания Impress приглашает на работу опытного Web дизайнера. Ваше образование не имеет значения, нас интересует только опыт и качество ваших работ, срок выполнения. Мы не пишем шаблонных требований, знать все подряд от ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно разработать дизайн для партнерской программы

    $200

    Нужно разработать дизайн для партнерской программы в техническом стиле, как пример можно взять шаблон bootstrap. Главаная страница/Описание/Контакты + разделы после авторизации на сайте Новости/Статистика/Промо/Потоки/Wap Banner/Faq/Контакты/Настройки юзера. только дизайн, без верстки ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка подписной страницы

    $50

    Есть дизайн макет структуры страницы. Страница укладывается в один экран. Графических подложек не надо. Из картинок - только кнопка и стрелка -указатель. Текстовое наполнение готово. Надо предложить цветовое решение ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нарисовать PSD по flash макету сайта

    $50

    Здравствуйте! Нам нужно перенести флеш сайт в псд, чтобы потом сверстать его под хтмл. Сайт небольшой, главная и несколько внутренних страничек, нужен подготовить его для хтмл верстки. ПСД исходника нету. ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лендинга (одностраничника)

    Разработка дизайна лендинга по продаже светодиодного оборудования для рекламных носителей. Ассортимент можно посмотреть тут: kimix.by Указывайте примерную (от ... до ...) стоимость и сроки. P.S.: ищем дизайнера для регулярных заказов.

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать 2-3 странички для сайта

    $30

    Нужно креативно обыграть простую страницу со списком аудиуроков и страницу волонтерских проектов для сайта. Религиозная тематика. Чтобы сочеталось с дизайном сайта, но предпочтение стилю web 2.0 насколько это возможно сделать не уходя вразрез основному ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно! Дизайн сайта крупной климатической компани

    $2500

    Срочно требуется дизайн сайта для компании занимающейся климат.техникой. Сайт - визитка, с элементами промо, и каталогом продукции. Тз, фирменный стиль, всяческие лого и шрифты отсутствуют, для заказчика это совсем не принципиально, все на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад