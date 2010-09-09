Дизайн для крупного портала и соц. сети.

Приветсвую, необходимо нарисовать дизайн внутренней страницы сайта: autoreg.su/articles/71 1. Логотип и форму авторизации не трогать. 2. Текст изменять нельзя, но можно изменять шрифты, цвета и прочее. Все остальное надо более красиво и более гармонично нарисовать, бюджет 1000 руб. Дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн большого социального проекта.
Предпочтение отдается людям с опытом создания подобных дизайнов.
Указывайте похожие работы в заявке.
Заявки без указания цены рассматриваюстя в последнюю очередь.
Мы настроены на долгосрочное сотрудничество и постоянные доработки
по ходу развития проекта.
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