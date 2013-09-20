Дизайн для Landing Page

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок226 просмотров
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необходимо нарисовать дизайн для продающей страницы

концепт: светлый, много "воздуха" крупные элементы и хорошая прорисовка деталей.

рассмотрю предложения, только с примерами работ.

в будущем необходимо еще 7 страниц

10 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ma_Rgo
38 летЛатвия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$220
7 дней
Спасибо за хорошую работу. Качественно на все 100%
Приятно работать с Евгением. Знает что хочет, чёткое ТЗ, своевременная оплата, постоянно на связи. Спасибо за проект и успехов Вам в вашем бизнесе! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Марго
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