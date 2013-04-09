Дизайн для нескольких сайтов-одностраничников

Все прошло хорошо! Сергей - ответственный исполнитель, слову которого можно доверять. Невзирая на возникающие сложности и обстоятельства на пути, доводит начатое до конца и отвечает за свои слова. Рекомендую для тех, кому важно не только качество работы, но и ответственность исполнителя.