Добрый день, Нужно сделать дизайн главной страницы сайта и логотип для сайта, предназначенного для обмена вещами. В приложении - структура главной страницы По оплате - предпочитаю Яндекс.Деньги или перевод на банковский счет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать дизайн для нескольких сайтов-одностраничников. Единый фирменный стиль. Концепция продающих страниц приземления для посетителей.
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