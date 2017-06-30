Дизайн для одностраничного стайта. Сайт - агрегатор отзывов.

У меня есть ТЗ для сайта. Уже логика сделана. Нужен дизайн, чтобы программист смог его натянуть (сверстать).

Сайт будет предлагать услуги написания отзывов о компаниях, т.е. примерный аналог flamp.ru, yelp.com, foursquare, в какой-то степени.

Сайт одностраничный.

Что еще нужно?

с уважением,

Асылбек