Дизайн для одностраничного web-приложения

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки301 просмотр

Требуется дизайн интерфейса для одностраничного web-приложения в "гламурном" (не-деловом) стиле.

Предпочтительно в стилистике "Web 2.0". От исполнителя требуется опыт создания интерфейсов приложений, знание основ юзабилити.

13 лет назад
LtTristan
Алексей 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$500
5 дней

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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