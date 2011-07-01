Здраствуйте,

необходим дизайн для портала посвященного теме суши и японской кухни. Дизайн должен быть профессиональным и интересным, но в то же время без излишних графических элементов, которые со временем надоедают пользователям, т.е. главный акцент на фотографии, статьи. Примеры:

http://www.kuchnia-kuchnia.pl/pl

http://ugotuj.to/przepisy_kulinarne/0,0.html

Желательно что-бы график также имел представление о подобных порталах и мог творчески подойти к вопросу, например: "тут бы я дал виджет со списком статей, тут классно если будут видны аватарки пользователей, а тут дадим место на рекламы и т.д.", т.е. даю полную свободу.

Жду предложений по поводу цены а также примеры работ.