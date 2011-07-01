Нужно сделать ретуш 2х страниц первая это главная страниц www.rentforme.net вторая http://rentforme.net/rent_a_house_or_villa/in/country/Croatia/29/all/all/all/all/default/ASC/1560 Справа должен быть фильтр как здесь http://rentforme.net/houses/search/ Ну и плюс лого... ставки не принимаю а) без цены б) без времени Тема у нас аренда домиков, вилл, яхт, самолетов...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здраствуйте,
необходим дизайн для портала посвященного теме суши и японской кухни. Дизайн должен быть профессиональным и интересным, но в то же время без излишних графических элементов, которые со временем надоедают пользователям, т.е. главный акцент на фотографии, статьи. Примеры:
http://www.kuchnia-kuchnia.pl/pl
http://ugotuj.to/przepisy_kulinarne/0,0.html
Желательно что-бы график также имел представление о подобных порталах и мог творчески подойти к вопросу, например: "тут бы я дал виджет со списком статей, тут классно если будут видны аватарки пользователей, а тут дадим место на рекламы и т.д.", т.е. даю полную свободу.
Жду предложений по поводу цены а также примеры работ.
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