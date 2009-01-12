Дизайн для портала города

Концепцию дизайна пока не придумал. грубо говоря, надо совместить deathdate.ru и your-life-time.com сам дизайн состоит фактически из одной страницы, но, как я говорил выше, надо придумать оригинальную концепцию после которой юзер захочет пройти тест до конца. т.е. ...