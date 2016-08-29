Дизайн для портала по нашему миндмапу

Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы ...