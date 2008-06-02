Дизайн для рейтинга сайтов + вёрстка smarty

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок213 просмотров

Нужен дизайн для игрового рейтинга сайтов. Так же нужна будет кроссбраузерная верстка под шаблонизатор smarty этого дизайна.

движок на основе http://top.net.ru/

ПОЖАЛУЙСТА указывайте требуемую вами оплату и сроки исполнения проекта.

17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$190
В действительности это самый лучший фрилансер из тех что я в последнее время работал, не в обиду будет сказано последним :) Но дисциплина, которой придерживается эта сдуия, такая, о которой мог бы мечтать любой заказчик работающий с фрилансерами. Если вы хотите что бы ваша работа была выполнена в срок, в той форме которая нужна именно ВАМ, я советую воспользоваться услугами этой компании.
С Aresstokrat приятно работать. - четко поставлена задача. - Адекватные сроки. - Незамедлительная оплата.

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад