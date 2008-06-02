Дизайн для рейтинга сайтов + вёрстка smarty

В действительности это самый лучший фрилансер из тех что я в последнее время работал, не в обиду будет сказано последним :) Но дисциплина, которой придерживается эта сдуия, такая, о которой мог бы мечтать любой заказчик работающий с фрилансерами. Если вы хотите что бы ваша работа была выполнена в срок, в той форме которая нужна именно ВАМ, я советую воспользоваться услугами этой компании.