Дизайн для сайта

Нужно разработать новый дизайн для веб сайта сети отелей. Проработать максимально удобство интерфейса и юзабилити при этом нужно сохранить весь функционал с нынешней версии веб сайта. Современный стильный дизайн с акцентом на пользователя и маркетинг.