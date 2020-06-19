Дизайн для сайта

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Закрыт1 заявка175 просмотров

Мне нужен дизайн для интернет магазина, по типу всемайки.ру. если возьмётесь, расскажу по подробнее 

5 лет назад
guest_15926528940688
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад
67 отзывов
5 лет назад

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