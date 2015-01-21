Дизайн для сайта.

Комплексное дизайнерское решение (а лучше сайт под ключ) с создания Логотипа, цветовая гамма (3Д съемки можем сделать сами) с анимацией и эффектами. Подробности в другом моем проекте
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
За пример берем сайт www.toolcomp.ru
Все делаем то же самое (но можно и не тоже самое=), ток медицинской тематики.
только за место сверла, поставьте шприц
Цвета: Голубой ,белый, и кнопку купить красной.
В центре делаем так же каталог, под каталогом новинки, списком, как тут http://toolcomp.ru/kontrolno-izmeritelnyj-instrument/linejki.html
Каталог слева 2 уровня.
Оплата 2600.
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