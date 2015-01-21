Дизайн для сайта.

$40
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок122 просмотра
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За пример берем сайт www.toolcomp.ru

Все делаем то же самое (но можно и не тоже самое=), ток медицинской тематики.

только за место сверла, поставьте шприц

Цвета: Голубой ,белый, и кнопку купить красной.

В центре делаем так же каталог, под каталогом новинки, списком, как тут http://toolcomp.ru/kontrolno-izmeritelnyj-instrument/linejki.html

Каталог слева 2 уровня.

Оплата 2600.

9 лет назад
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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