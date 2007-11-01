Дизайн для сайта агентства гувернанток

Требуется скин для автоклуба. Форум - Invision Power Board v2.3.1. Форум посвящен одной из марок автомобилей Opel, что. естественно, должно отразиться на обжен дизайне форума. Что хотел бы от Вас узнать: 1. Стоимость с разбивкой по пунктам: ...
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сайт агентства гувернанток "Солнечное сияние"
Надпись: Агентство "Солнечное сияние"
профессиональный подбор персонала
слоган: Солнечного света Вашей семье!
лого солнышко (во вложен.)
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на главной стр.
4 блока:
1) Добро пожаловать! (фото сотрудников во влож., 25 слов)
2) для родителей (картинка, нескол. слов, ссылка "читать дальше")
3) для сотрудников(то же, что и 2)
4) профессиональный подбор персонала: домохозяйки, гувернантки, гувернёры, репетиторы, повара, няни
Во вложении - шаблоны
10495 подх. по структуре
остальные - подх. цветовые решения, стиль меню, шапки
гонорар - 50 дол.
сроки - 3 раб. дня первый эскиз (или раньше)
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