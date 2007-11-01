Дизайн для сайта агентства гувернанток

Требуется скин для автоклуба. Форум - Invision Power Board v2.3.1. Форум посвящен одной из марок автомобилей Opel, что. естественно, должно отразиться на обжен дизайне форума. Что хотел бы от Вас узнать: 1. Стоимость с разбивкой по пунктам: ...