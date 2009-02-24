Здравствуйте, нужна вёрстка и дизайн для движка prestashop. Либо достаточно простой но функциональный интернет-магазин под ключь (никаких особых возможностей не нужно, поэтому можно брать готовые цмс). Интересует цена! Есть несколько заказов. Предлагайте, пожалуста!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн для сайта-каталога мебельной фурнитуры(кухни, полки, шкафы, ручки....). Будет всего 4 вида страниц, причём перечень товаров, меню, "шапка" с логотипом и фоном будут стандартны. Структура страниц лежит в прикреплённом файле.
Дизайн должен быть в ярких, привлекающих внимание тонах, но никак форма дворников и строителей. Например, под цвет "светлый орех". Учесть, что это сайт-каталог, а не игровой портал. Не надо писать сложные наследуемые классы в таблице стилей. Дизайн должен быть легко переносим.
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