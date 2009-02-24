Дизайн для сайта-каталога

Дизайн сайтовЗавершен59 заявок470 просмотров
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Необходим дизайн для сайта-каталога мебельной фурнитуры(кухни, полки, шкафы, ручки....). Будет всего 4 вида страниц, причём перечень товаров, меню, "шапка" с логотипом и фоном будут стандартны. Структура страниц лежит в прикреплённом файле.

Дизайн должен быть в ярких, привлекающих внимание тонах, но никак форма дворников и строителей. Например, под цвет "светлый орех". Учесть, что это сайт-каталог, а не игровой портал. Не надо писать сложные наследуемые классы в таблице стилей. Дизайн должен быть легко переносим.

15 лет назад
registeruser
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Unk
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$50
5 дней
Ответственный подход к делу. Все мои пожелания были учтены и быстро реализованы. Лёгкий в общении человек, всегда готовый к диалогу. Работа выполнена качественно и в срок.
Все четко и понятно. Очень приятный в работе заказчик.
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