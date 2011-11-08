Дизайн для сайта контакных линз

Нужно создать дизайн для сайта - магазина контакных линз.

На выходе - шаблон главной и неглавной страницы (с товаром).

Общий стиль - простой.

Дизайн, который устраивает, берем за основу эти сайты:

http://optic-s.com.ua/

http://www.interlinz.com.ua/

Первоначально нужно два наброска эскиза на выбор. Выбираем один из них и на нем делаем окончательный дизайн.

Сообщайте плз стоимость и сроки.

По верстке - рассматриваем попутные предложения.