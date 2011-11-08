Дизайн для сайта контакных линз

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок321 просмотр

Нужно создать дизайн для сайта - магазина контакных линз.

На выходе - шаблон главной и неглавной страницы (с товаром).

Общий стиль - простой.

Дизайн, который устраивает, берем за основу эти сайты:

http://optic-s.com.ua/

http://www.interlinz.com.ua/

Первоначально нужно два наброска эскиза на выбор. Выбираем один из них и на нем делаем окончательный дизайн.

Сообщайте плз стоимость и сроки.

По верстке - рассматриваем попутные предложения.

14 лет назад
timden
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$100
3 дня
Хорошая работа, максимальная оценка. Получили дизайн того качества, которое планировали, все доработки и поправки выполнялись быстро и качественно. Будем работать и дальше.
Было приятно работать.Никаких проблем по оплате, чёткое ТЗ. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад