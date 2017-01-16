Требуется разработать дизайн страницы сайта. Желаемая схема работы: Обсуждение ТЗ -> отрисовка дизайна половины блоков из прототипа -> показ проделанной работы в jpg -> оплата половины стоимости работ-> доделка и сдача работы в psd -> полная оплата ->добавление ...
Дизайн для сайта на Битриксе
Идеально если с версткой, но не обязательно.
Тематика сигареты-табак.
Интернет магазин.
Стильный. Минималистичный, современный и пр.
Все подробности дадим потом, сегодня нужно чтобы вы подобрали нам 3 шаблона или эскиза шаблона, из которого мы бы выбрали в плане стилистики и цветовой гаммы и на основе него вам нужно будет сделать 3 варианта дизайна главной стр, далее мы выберем 1 и будем его добивать.
Тут мы уже выскажем пожелания в плане меню и пр.
Срочно, сегодня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Вот пример дизайна который нам нравится - http://www.promospro.com/ Необходимо разработать дизайн похожий на этот. Возможно в другом цвете. Например как здесь https://www.retailmenot.com/coupon-codes Возможно предложить несколько вариантов. ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Задача - сделать шаблон (тему) лендинг-пейджа в WordPress на основе другого сайта. Дизайн - резистивный (в т.ч. под смартфоны). Картинки - с наc. Должна быть возможность править/добавлять ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать аналог Landing Page - simtraf.com/zarabotok-na-sim Только чуть видоизменить на Ваше усмотрение, чтобы не выглядело , как плагиатДизайн сайтов56 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо нарисовать дизайн для 3-х страниц сайта Главная, типовая и контакты. Дизайн нужен строго под сеточную верстку. (статичный, адаптивный) Прототип во вложении. Просьба в вашем ...Завершен8 лет назад
- $5
Не сложная простая Графика обложки группы для FB. (группа для культурных мероприятий и концертов) бюджет: 5$Завершен8 лет назад
Добрый день ! Нужно сделать редизайн сайта http://baumann-solution.com/ . Главку нужно сделать в стиле лендинга . заказчику нравится этот сайт http://www.groku.de/de/unternehmen/ Сам сайт будет на 3х языковых версиях . ...Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт - https://www.transfab.ru/ Основная задача: подтянуть дизайн сайта, чтобы он смотрелся более современно/привлекательно. 1. Предложить и разработать цветовую гамму (блоки, границы, бэкграунд и т.п.) 2. Можно менять шрифты (название, размеры и ...Завершен8 лет назад
- $150
Нужен адаптивный дизайн сайта про казино onlinecasinos3.ru, включая создание логотипа. Нужен дизайн домашней страницы, и пары внутренних, где надо предусмотреть вставку формы комментариев, различных таблиц, картинок и видео. Черновой вариант ТЗ в аттаче. ...Завершен8 лет назад
Нужен дизайн на полиграфи услуги: Паспорт и хенгеры Подробнее по скайпуДизайн сайтов15 заявокЗакрыт8 лет назад