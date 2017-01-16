Дизайн для сайта на Битриксе

Идеально если с версткой, но не обязательно.

Тематика сигареты-табак.

Интернет магазин.

Стильный. Минималистичный, современный и пр.

Все подробности дадим потом, сегодня нужно чтобы вы подобрали нам 3 шаблона или эскиза шаблона, из которого мы бы выбрали в плане стилистики и цветовой гаммы и на основе него вам нужно будет сделать 3 варианта дизайна главной стр, далее мы выберем 1 и будем его добивать.

Тут мы уже выскажем пожелания в плане меню и пр.

Срочно, сегодня.