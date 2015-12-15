Дизайн для сайта о психологии

Добрый вечер. Требуется редизайн существующего сайта. ТЗ во вложении Конкурс актуален до 25.11.2015. С меня оплата + отзыв Так как сервис фрилансер лагает и не показывает приложенные файлы ТЗ переехало по этому адресу - https://yadi.sk/d/v7YSnByfkh24J
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн для сайта, 3 страницы, адаптив, 12 колонок.
Страницы – главная, категория, статья.
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