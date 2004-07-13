Требуется вебдизайнер для постоянного сотрудничества с знанием Photoshop и творческим мышлением. Работа удаленная с попроектной оплатой. Наличие портфолио и выполнение сроков обязательны. Желателен опыт удаленной работы и умение рисовать от руки. Возможность перевода на штатную основу и бонусов за проекты.
Дизайн для сайта - оптовая торговля Second Hand
Необходимо сделать дизайн HTML шаблона для фирмы,
занимающейся оптовой продажей Second Hand.
Пожелания следующие: Сайт должен быть легким, красивым, привлекательным, вызывать положительные эмоции, но не прегруженным.
Возможно наличие небольшого flash - элемента.
Поскольку тема связана с одеждой - можно в качестве иллюстации использовать красиво одетых веселых-счастливых людей (пара, можно с ребенком итд)
HTML шаблон должен содержать следующие элементы:
Меню - 4-6 разделов. Меню можно расположить вертикально или горизонтально.
Зона для информации.
Выбор языков - (английский, русский)
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