Здравствуйте! Требуется сделать дизайн, верстку и лого для интернет-магазина, в концепции названия сайта и соответственно, представленных на нём товаров. «Светильники с кристаллами Swarovski» Основа будет oscommerce или joomla Если, ...
Дизайн для сайта пансионата
Доброго дня, коллеги.
Требуется создать дизайн для сайта небольшого пансионата, расположенного в Крыму.
Задача визуального восприятия:
- пансионат частный, семейного типа.
- название "Абрикосовый", любимый фрукт и любимый цвет хозяев.
- много зелени на территории.
- море видно.
Домен abrikosoviy.com.
Более подробное ТЗ подготовлю.
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