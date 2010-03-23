Дизайн для сайта пивного магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок285 просмотров

Требуется нарисовать дизайн для сайта магазина любителей пива. В стиле ирландского паба (зеленый + дерево, леприконы, ирландия и все такое).

Картинки логотипа и вывески прикрепил к проекту – они есть в .cdr.

Нравятся дизайны:

http://dublin.com.ua/

http://docker.com.ua/

На выходе должен быть дизайн главной и внутренней страниц в .psd.

Подробнее о ТЗ в ходе общения.

15 лет назад
klenov
Иван 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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