нужен чистый дизайн минималистичный логотип nameit примеры дизайна который нравится https://www.kickstarter.com/ http://www.tvrdek.cz/cs
Дизайн для сайта-сервиса
Есть готовое ТЗ на дизайн для сайта. Хочется пообщаться и выяснить стоимость работы, обговорить нюансы.
ТЗ вышлю при личном общении.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $150
Привет, друзья. Нужен дизайн сайта на движке Wordpress - шапка, футер, интерфейс главная и внутренняя страница. полный комплект ТЗ полностью готово, будет выслано выбранному исполнителю. Коротко о задаче: Обязательно ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен дизайн интернет магазина в psd, для десктопа, а так же отдельно для мобильных уст-тв. Ничего нету, ни логотипа, ни каких-либо наработок. Рассматриваться будут кандидаты только с наличием в портфолио макетов интернет магазинов, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разрабатываем сайт для интерактивного обучения бухгалтеров. Ищу хорошего дизайнера. Более подробно при личном общении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Подробное тз приложил. Оплата после работы! Студиям не беспокоить!Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо произвести редизайн сайт ratatuy-nal.ru От вас требуется страница блога - она же главная страница Страницы информационные или страница поста, новости, статьи. Страница каталога.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад
В молодую и слаженную команду требуется второй дизайнер. Мы люди адекватные. Настроены на развитие и самовыражение при помощи своей профессиональной деятельности. Всегда идем навстречу людям. Работы для дизайнера много и разной. Есть клиенты ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание дизайнов кейсов для мобильныз телефонов IPHONE 5 и 6. Так же создание логотипа для компании которая будет заниматься продажей этих кейсов. Ищу партнеров на долгий срок.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Отрисовка шаблона Дизайн внутрений страницы в приложение шаблон оставляйте сроки и бюджетДизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день уважаемые дизайнеры. Нужно визуализировать текст для главной страницы сайта koreashop.ru Задача: 1) визуализировать пять тезисов для главной страницы сайта 2) сделать шапку Пояснение: ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад