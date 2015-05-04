Дизайн для сайта-сервиса

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен34 заявки296 просмотров

Есть готовое ТЗ на дизайн для сайта. Хочется пообщаться и выяснить стоимость работы, обговорить нюансы.

ТЗ вышлю при личном общении.

10 лет назад
Em1n
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад
$90
3 дня
Отличный дизайнер! Обладает прекрасным вкусом, подсказывает, помогает, объясняет всё, что не понятно. Дизайн для сайт был нарисован в течении 1 дня, все правки максимально быстро приняты и внесены. Рекомендую к сотрудничеству, если нужно сделать быстро и качественно, пользуйтесь услугами Владимира - не пожалеете!
Работа прошла успешно. Несмотря на праздники, Алексей постоянно был на связи и оперативно вносил правки. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Shapoval193
Владимир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
27 отзывов(-6)
10 лет назад

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